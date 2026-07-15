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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 4 Epizoda 1

Masovna pucnjava u trgovačkom centru 1995. godine, u kojoj su dvojica tinejdžera ubila i ranila više ljudi prije nego što su počinila samoubojstvo, ponovno se otvara nakon što se pojave dokazi da je u zločin možda bila umiješana i treća osoba.

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Dostupno još 2 dana

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  • Sezona 4

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  • Sezona 3

  • Sezona 4