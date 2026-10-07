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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 4 Epizoda 2

Rush i tim pokušavaju riješiti ubojstvo vojnikinje koja je služila u Ratu protiv terorizma nakon 11. rujna, no ubrzo otkrivaju da se teško nosila s traumama te je istodobno pokušavala održati svoju obitelj na okupu.

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Dostupno još 2 dana

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  • Sezona 4

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  • Sezona 3

  • Sezona 4