Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 4 Epizoda 5

Ponovno se otvara slučaj autističnog dječaka čiji su roditelji ubijeni dok su preuzimali naručenu kinesku hranu. U međuvremenu njegova gotovo punoljetna sestra Ruby želi dobiti skrbništvo nad njim.

Prikaži više
Dostupno još 1 dan

  • Sezona 4

Slični sadržaji

Ubojstvo
Grijeh
Zatvorenik
Profesor
Chicago P.D.
Hudson i Rex
Na dužnosti
Chicago u plamenu
Nijemi svjedok
Doušnik
Izlaz
Za Elisu: Slučaj Claps
Inspektor Rex
Odjel za umorstva
Dobar i loš murjak
Zaboravljeni slučaj 4
S4/E5
Prikaži više

  • Sezona 4