Zaboravljeni slučaj , Cold Case
Dostupno još 1 dan
Ponovno se otvara slučaj autističnog dječaka čiji su roditelji ubijeni dok su preuzimali naručenu kinesku hranu. U međuvremenu njegova gotovo punoljetna sestra Ruby želi dobiti skrbništvo nad njim.Prikaži više
Sezona 4Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
40:45
2. epizoda
Rush i tim pokušavaju riješiti ubojstvo vojnikinje koja je služila u Ratu protiv terorizma nakon 11. rujna, no ubrzo otkrivaju da se teško nosila s traumama te je istodobno pokušavala održati svoju obitelj na okupu.
Dostupno još samo danas
42:56
3. epizoda
Urušavanje rudnika u kojem je među ruševinama pronađeno beživotno tijelo Johna Donovana nije bilo nesretan slučaj. Tragičan kraj mladog čovjeka ugasio je i nade njegove voljene.
Dostupno još samo danas
42:34
4. epizoda
Tim istražuje neriješenu smrt djevojčice za koju se vjerovalo da se utopila, a ubrzo shvaćaju da bi bilo tko s dugog popisa osumnjičenih mogao biti ubojica.
Dostupno još 1 dan
42:16
5. epizoda
Ponovno se otvara slučaj autističnog dječaka čiji su roditelji ubijeni dok su preuzimali naručenu kinesku hranu. U međuvremenu njegova gotovo punoljetna sestra Ruby želi dobiti skrbništvo nad njim.
Dostupno još 1 dan