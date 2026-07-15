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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 4 Epizoda 7

Tim ponovno otvara slučaj iz 1970-ih u kojem je ubijena povučena kućanica i učiteljica. Ubrzo otkrivaju da je u to vrijeme prolazila kroz životnu pobunu i posjećivala razuzdane zabave za zamjenu partnera, na užas svoje kćeri.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 4

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  • Sezona 4