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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 4 Epizoda 6

Ponovno se istražuje smrt utjecajnog i omiljenog radijskog voditelja iz 1958. godine nakon što postane jasno da nije počinio samoubojstvo, kako se prvotno vjerovalo.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 4

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