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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 4 Epizoda 14

Tim ponovno istražuje slučaj Skilla Jonesa i Madison Reed, dvoje tinejdžera koji su 2002. godine smrtno stradali u pucnjavi na različitim dijelovima grada, i to istoga dana u točno 8:03 ujutro.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 4

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  • Sezona 4