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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 4 Epizoda 9

Zgodni prevarant počini samoubojstvo dok na njegovu videorekorderu svira videopredstavljanje nespretne i pretile žene iz agencije za upoznavanje, koje je nekoć dovelo do njihove veze. Tim zatim ponovno otvara istragu njezina ubojstva iz 1989. godine.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 4

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  • Sezona 4