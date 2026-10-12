Zaboravljeni slučaj , Cold Case
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Tim Cold Casea otkriva tijelo učenika elitne škole smotano u bačvi u siromašnijem dijelu grada. Istragom otkrivaju da je bio uključen u ilegalni borilački klub, a možda i u još mračniji događaj povezan s naizgled uglednim poslovnim čovjekom.Prikaži više
Sezona 4Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
39:58
8. epizoda
Ponovno se otvara slučaj djevojčice koja je sredinom sedamdesetih godina naizgled oteta iz svoje spavaće sobe.
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42:58
9. epizoda
Zgodni prevarant počini samoubojstvo dok na njegovu videorekorderu svira videopredstavljanje nespretne i pretile žene iz agencije za upoznavanje, koje je nekoć dovelo do njihove veze. Tim zatim ponovno otvara istragu njezina ubojstva iz 1989. godine.
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42:57
10. epizoda
Istraga ubojstva policajca iz 1968. godine ponovno se pokreće kada zatvorenik na samrti pristane surađivati s policijom u zamjenu za ranije puštanje na slobodu te otkrije da je u automobilu žrtve pronašao drogu.
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