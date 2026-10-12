Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 4 Epizoda 12

Tim Cold Casea otkriva tijelo učenika elitne škole smotano u bačvi u siromašnijem dijelu grada. Istragom otkrivaju da je bio uključen u ilegalni borilački klub, a možda i u još mračniji događaj povezan s naizgled uglednim poslovnim čovjekom.

Prikaži više
Dostupno još samo danas

  • Sezona 4

Slični sadržaji

Ubojstvo
Zatvorenik
Chicago P.D.
Grijeh
Hudson i Rex
Dr. House
Na dužnosti
Odjel za umorstva
Plima i oseka
Profesor
Izlaz
Chicago u plamenu
Inspektor Rex
Poirot
Za Elisu: Slučaj Claps
Zaboravljeni slučaj 4
S4/E12
Prikaži više

  • Sezona 4