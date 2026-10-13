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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 4 Epizoda 13

Tim istražuje smrt bogate i neugodne žene koja je 1996. godine preminula tijekom nestanka struje za vrijeme obiteljskog okupljanja u kući svojeg bivšeg supruga.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 4

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  • Sezona 4