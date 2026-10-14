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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 4 Epizoda 15

Kada se tijekom renoviranja stare kuće pronađu ostaci bombe, tim ponovno otvara slučaj bračnog para koji je tamo poginuo 1981. godine, a čija se smrt tada smatrala posljedicom slučajnog curenja plina.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 4

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  • Sezona 4