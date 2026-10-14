Zaboravljeni slučaj , Cold Case
Dostupno još 2 dana
Lilly i njezin tim istražuju događaje u danas napuštenom domu za neudane majke koji su doveli do smrti jedne pacijentice i posvojenja njezine bebe.Prikaži više
Sezona 4Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
41:47
13. epizoda
Tim istražuje smrt bogate i neugodne žene koja je 1996. godine preminula tijekom nestanka struje za vrijeme obiteljskog okupljanja u kući svojeg bivšeg supruga.
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42:57
14. epizoda
Tim ponovno istražuje slučaj Skilla Jonesa i Madison Reed, dvoje tinejdžera koji su 2002. godine smrtno stradali u pucnjavi na različitim dijelovima grada, i to istoga dana u točno 8:03 ujutro.
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42:57
15. epizoda
Kada se tijekom renoviranja stare kuće pronađu ostaci bombe, tim ponovno otvara slučaj bračnog para koji je tamo poginuo 1981. godine, a čija se smrt tada smatrala posljedicom slučajnog curenja plina.
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