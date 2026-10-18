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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 4 Epizoda 24

Kada se tinejdžerica probudi iz kome, tim ponovno otvara istragu ubojstva njezine obitelji. Ubrzo otkrivaju da ju je progonio muškarac koji se predstavljao kao „Romeo“.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 4

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  • Sezona 4