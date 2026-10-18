Zaboravljeni slučaj , Cold Case
Dostupno još 2 dana
Kada se tinejdžerica probudi iz kome, tim ponovno otvara istragu ubojstva njezine obitelji. Ubrzo otkrivaju da ju je progonio muškarac koji se predstavljao kao „Romeo“.Prikaži više
Sezona 4Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
39:45
20. epizoda
Kada se u izložbi moderne umjetnosti pronađe anonimno priznanje ubojstva šesnaestogodišnje navijačice, tim ponovno otvara njezin slučaj.
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40:12
21. epizoda
Lilly i njezin tim istražuju svoj najstariji slučaj dosad – ubojstvo žene koja je ubijena 1919. godine. Ubrzo otkrivaju da je možda stradala zbog svoje borbe za prava žena.
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42:58
22. epizoda
FBI traži od tima da ponovno otvori slučaj ubojstva lučkog radnika Mikea Chulaskog iz 2005. godine, čija bi smrt mogla biti povezana s ruskim lancem trgovine ljudima koji FBI pokušava razotkriti.
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42:12
23. epizoda
Detektivi otkrivaju da je prije devet godina teško bolesni muškarac zapravo preminuo od predoziranja morfijem prije nego što ga je bolest uspjela usmrtiti.
Dostupno još 1 dan