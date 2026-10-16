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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 4 Epizoda 19

Muškarac prisiljava Lillyin tim da ponovno istraži ubojstvo i silovanje njegova sina iz 1987. godine nakon što gurne seksualnog prijestupnika s krova i zaprijeti da će sustavno ubijati jednu osobu dnevno sve dok slučaj ne bude riješen.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 4

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  • Sezona 4