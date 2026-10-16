Zaboravljeni slučaj , Cold Case
Dostupno još 2 dana
Kada se u izložbi moderne umjetnosti pronađe anonimno priznanje ubojstva šesnaestogodišnje navijačice, tim ponovno otvara njezin slučaj.Prikaži više
Sezona 4Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
42:34
16. epizoda
Lilly i njezin tim istražuju događaje u danas napuštenom domu za neudane majke koji su doveli do smrti jedne pacijentice i posvojenja njezine bebe.
Dostupno još samo danas
42:56
17. epizoda
Pronađen je kostur šesnaestogodišnjaka koji je želio postati plesač, unatoč protivljenju svog oca, vlasnika trgovine, i brata hrvača.
Dostupno još samo danas
42:58
18. epizoda
Nakon sedam godina pronađeno je tijelo nestale žene koja je sa svoje dvije kćeri živjela u automobilu, a automobil je pronađen na dnu jezera.
Dostupno još 1 dan
41:23
19. epizoda
Muškarac prisiljava Lillyin tim da ponovno istraži ubojstvo i silovanje njegova sina iz 1987. godine nakon što gurne seksualnog prijestupnika s krova i zaprijeti da će sustavno ubijati jednu osobu dnevno sve dok slučaj ne bude riješen.
Dostupno još 1 dan