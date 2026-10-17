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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 4 Epizoda 22

FBI traži od tima da ponovno otvori slučaj ubojstva lučkog radnika Mikea Chulaskog iz 2005. godine, čija bi smrt mogla biti povezana s ruskim lancem trgovine ljudima koji FBI pokušava razotkriti.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 4

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  • Sezona 4