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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 4 Epizoda 21

Lilly i njezin tim istražuju svoj najstariji slučaj dosad – ubojstvo žene koja je ubijena 1919. godine. Ubrzo otkrivaju da je možda stradala zbog svoje borbe za prava žena.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 4

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  • Sezona 4