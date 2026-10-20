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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 5 Epizoda 4

Tim istražuje slučaj Bingo Zohara, mladog rock'n'roll pjevača koji je ubijen 1953. godine, u vrijeme kada je rock glazba tek počinjala osvajati svijet.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 4

  • Sezona 5

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  • Sezona 4

  • Sezona 5