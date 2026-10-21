Zaboravljeni slučaj , Cold Case
Dostupno još 2 dana
Tim ponovno otvara slučaj ubojstva mlade žene koja je bila dio skupine prijatelja s dugom poviješću međusobnih sukoba. Istraga otkriva da su odanost i izdaja išli zajedno.Prikaži više
Sezona 5Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
42:06
1. epizoda
Godine 1994. trojica dječaka ubijena su u bazenu, a svi krive dvojicu mladih ljubitelja grungea iz siromašnog dijela grada. Godinama kasnije, Rush ponovno otvara slučaj nakon što jedan od osuđenih mladića počini samoubojstvo.
Dostupno još samo danas
42:58
2. epizoda
Tim ponovno otvara slučaj ubojstva petnaestogodišnje srednjoškolke iz 1998. godine, poznate po reputaciji promiskuitetne djevojke, nakon što je pronađen dio njezine odjeće.
Dostupno još samo danas
43:05
3. epizoda
Detektivi ponovno otvaraju slučaj ubijene nepoznate djevojke iz 2006. godine kada je rodbina i prijatelji identificiraju kao amišku tinejdžericu koja je nestala u Philadelphiji tijekom svog razdoblja Rumspringe.
Dostupno još 1 dan
42:59
4. epizoda
Tim istražuje slučaj Bingo Zohara, mladog rock'n'roll pjevača koji je ubijen 1953. godine, u vrijeme kada je rock glazba tek počinjala osvajati svijet.
Dostupno još 1 dan