Zaboravljeni slučaj , Cold Case
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Slučaj iz prošlosti vraća detektive u vrijeme velikih društvenih promjena. Ubojstvo mladića otkriva sukobe između ideala, obitelji i osobnih tajni.Prikaži više
Sezona 5Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
42:59
5. epizoda
Tim ponovno otvara slučaj ubojstva mlade žene koja je bila dio skupine prijatelja s dugom poviješću međusobnih sukoba. Istraga otkriva da su odanost i izdaja išli zajedno.
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42:58
6. epizoda
Lilly i tim istražuju smrt mladog glazbenog genija koji je imao veliki talent, ali i težak život pod pritiskom očekivanja. Tragovi vode do ljudi koji su mu bili najbliži.
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43:01
7. epizoda
Slučaj iz prošlosti vraća detektive u vrijeme velikih društvenih promjena. Ubojstvo mladića otkriva sukobe između ideala, obitelji i osobnih tajni.
Dostupno još 1 dan