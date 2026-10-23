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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 5 Epizoda 10

Lilly i njezini kolege ponovno ispituju slučaj čovjeka koji je možda pogrešno osuđen. Potraga za istinom dovodi u pitanje stare dokaze i ranije zaključke.

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Dostupno još 3 dana

  • Sezona 5

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  • Sezona 5