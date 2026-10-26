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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 5 Epizoda 16

Lilly istražuje smrt mlade žene čiji je ugled bio uništen glasinama i predrasudama. Tim pokušava otkriti tko je iskoristio njezinu lošu reputaciju.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 5

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  • Sezona 5