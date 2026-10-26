Zaboravljeni slučaj , Cold Case
Dostupno još 2 dana
Lilly istražuje smrt mlade žene čiji je ugled bio uništen glasinama i predrasudama. Tim pokušava otkriti tko je iskoristio njezinu lošu reputaciju.Prikaži više
Sezona 5Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
42:56
12. epizoda
Tim istražuje smrt osobe povezane s vojskom i otkriva da je slučaj povezan s mogućom sabotažom. Stari događaji ponovno izlaze na površinu.
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40:27
15. epizoda
Tim ponovno otvara slučaj čovjeka pronađenog mrtvog uz cestu. Put kojim su ga posljednji put vidjeli vodi detektive do neočekivanih otkrića.
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