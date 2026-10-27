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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 5 Epizoda 17

Nakon novih dokaza, detektivi ponovno istražuju slučaj osobe čiji se život raspao prije smrti. Istina se pokazuje puno složenijom nego što su svi mislili.

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  • Sezona 5

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  • Sezona 5