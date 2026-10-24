Zaboravljeni slučaj , Cold Case
Dostupno još 2 dana
Tim istražuje smrt osobe povezane s vojskom i otkriva da je slučaj povezan s mogućom sabotažom. Stari događaji ponovno izlaze na površinu.Prikaži više
Sezona 5Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
41:37
8. epizoda
Detektivi ponovno otvaraju slučaj smrti djevojčice iz malog naselja. Istraga pokazuje kako su strah, šutnja i zaštita zajednice godinama skrivali istinu.
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42:28
9. epizoda
Tim istražuje ubojstvo tinejdžerice čiji je život bio obilježen opsesijom, ljubavlju i pritiscima vršnjaka. Novi dokazi mijenjaju sliku o njezinoj smrti.
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42:41
10. epizoda
Lilly i njezini kolege ponovno ispituju slučaj čovjeka koji je možda pogrešno osuđen. Potraga za istinom dovodi u pitanje stare dokaze i ranije zaključke.
Dostupno još 1 dan
43:00
11. epizoda
Ubojstvo muškarca povezano s njegovom obitelji otkriva stare sukobe i skrivene odnose. Detektivi pokušavaju pronaći motiv među ljudima koji su mu bili najbliži.
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