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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 6 Epizoda 1

Tim ponovno otvara slučaj smrti perspektivnog nogometaša iz 1973. godine. Istraga otkriva da su iza njegova uspjeha stajali ljubomora, pritisak i obiteljske tajne.

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S6/E1
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  • Sezona 5

  • Sezona 6