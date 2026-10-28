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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 6 Epizoda 2

Detektivi istražuju ubojstvo mlade žene koja je sanjala o životu u vjerskoj zajednici. Novi dokazi pokazuju da njezina smrt nije bila slučajna.

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  • Sezona 6