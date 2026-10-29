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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 6 Epizoda 5

Tim istražuje ubojstvo mornara koji je nestao tijekom dopusta. Novi svjedoci otkrivaju da je njegova prošlost skrivala više nego što se vjerovalo.

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  • Sezona 6

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