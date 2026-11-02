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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 6 Epizoda 10

Pronalazak novih dokaza ponovno otvara slučaj mladića koji je bio povezan s uličnim kriminalom. Tim pokušava razdvojiti glasine od stvarnih činjenica.

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  • Sezona 6

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