Zaboravljeni slučaj , Cold Case
Dostupno još 2 dana
Pronalazak novih dokaza ponovno otvara slučaj mladića koji je bio povezan s uličnim kriminalom. Tim pokušava razdvojiti glasine od stvarnih činjenica.Prikaži više
Sezona 6Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
42:32
8. epizoda
Slučaj ubijenog boksača vodi tim u svijet sporta, namještenih borbi i kriminala. Stari neprijatelji ponovno izlaze na vidjelo.
Dostupno još 1 dan
42:36
9. epizoda
Lilly istražuje ubojstvo mlade žene koja je tijekom Drugog svjetskog rata postala simbol patriotizma. Istraga otkriva kako su ljubav i izdaja obilježili njezin život.
Dostupno još samo danas