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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 6 Epizoda 11

Nakon što se pojave novi tragovi, detektivi istražuju smrt muškarca čiji je život promijenio veliki dobitak na lutriji. Novac je pokrenuo niz sukoba koji su završili tragedijom.

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  • Sezona 6

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