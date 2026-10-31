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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 6 Epizoda 7

Detektivi istražuju smrt djevojčice opsjednute svemirskim programom tijekom 1960-ih. Njezini veliki snovi skrivali su obiteljsku tragediju.

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  • Sezona 6

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