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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 6 Epizoda 9

Lilly istražuje ubojstvo mlade žene koja je tijekom Drugog svjetskog rata postala simbol patriotizma. Istraga otkriva kako su ljubav i izdaja obilježili njezin život.

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  • Sezona 6

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Zaboravljeni slučaj 6
S6/E9
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  • Sezona 6