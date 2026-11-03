Zaboravljeni slučaj , Cold Case
Dostupno još 2 dana
Slučaj ubijenog novinara vodi tim kroz svijet medija, političkih interesa i prikrivenih informacija. Istraga pokazuje koliko potraga za istinom može biti opasna.Prikaži više
Sezona 6Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
42:32
8. epizoda
Slučaj ubijenog boksača vodi tim u svijet sporta, namještenih borbi i kriminala. Stari neprijatelji ponovno izlaze na vidjelo.
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42:38
10. epizoda
Pronalazak novih dokaza ponovno otvara slučaj mladića koji je bio povezan s uličnim kriminalom. Tim pokušava razdvojiti glasine od stvarnih činjenica.
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42:36
11. epizoda
Nakon što se pojave novi tragovi, detektivi istražuju smrt muškarca čiji je život promijenio veliki dobitak na lutriji. Novac je pokrenuo niz sukoba koji su završili tragedijom.
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