Zaboravljeni slučaj , Cold Case
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Tim istražuje nestanak mladića čiji je otac ubijen dok je obitelj bila u programu zaštite svjedoka. Pokušavaju otkriti je li sin krenuo u potragu za očevim ubojicom i je li zbog toga u opasnosti.Prikaži više
Sezona 6Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
42:34
12. epizoda
Slučaj ubijenog novinara vodi tim kroz svijet medija, političkih interesa i prikrivenih informacija. Istraga pokazuje koliko potraga za istinom može biti opasna.
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42:39
13. epizoda
Detektivi ponovno otvaraju slučaj u kojem je žrtva bila povezana s psihološkim istraživanjima. Novi dokazi dovode u pitanje motive svih uključenih.
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42:32
14. epizoda
Tim istražuje smrt studenta prava čiji je život bio obilježen velikim ambicijama i žestokim natjecanjem. Istraga razotkriva da je uspjeh imao visoku cijenu.
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