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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 6 Epizoda 17

Jeffries je teško ranjen nakon što je upucan u lokalnoj trgovini. Dok se liječnici bore za njegov život, ostatak tima pokušava pronaći napadača.

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  • Sezona 6

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