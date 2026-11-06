Zaboravljeni slučaj , Cold Case
Dostupno još 2 dana
Tim istražuje može li beskućnik sa shizofrenijom biti odgovoran za ubojstvo svog bivšeg psihijatra. Njegova opsjednutost glazbom Johna Lennona postaje važan dio istrage.Prikaži više
Sezona 6Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
42:32
14. epizoda
Tim istražuje smrt studenta prava čiji je život bio obilježen velikim ambicijama i žestokim natjecanjem. Istraga razotkriva da je uspjeh imao visoku cijenu.
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42:37
16. epizoda
Nova fotografija ponovno otvara slučaj ubojstva odlične učenice iz 1976. godine. Tragovi otkrivaju njezinu povezanost s brutalnom motociklističkom bandom.
Dostupno još 1 dan
42:35
17. epizoda
Jeffries je teško ranjen nakon što je upucan u lokalnoj trgovini. Dok se liječnici bore za njegov život, ostatak tima pokušava pronaći napadača.
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