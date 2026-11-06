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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 6 Epizoda 18

Tim istražuje može li beskućnik sa shizofrenijom biti odgovoran za ubojstvo svog bivšeg psihijatra. Njegova opsjednutost glazbom Johna Lennona postaje važan dio istrage.

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  • Sezona 6

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