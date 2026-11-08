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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 6 Epizoda 21

Slučaj ubojstva igrača biljara iz 1963. ponovno se otvara. Čovjek je ubijen istoga dana kada je ubijen predsjednik John F. Kennedy, a politička atmosfera tog vremena postaje dio istrage.

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  • Sezona 6

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