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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 6 Epizoda 20

Tim istražuje ubojstvo kubanskog izbjeglice koji je imao velike šanse postati profesionalni igrač bejzbola. Njegova prošlost i pokušaj novog života u SAD-u kriju važne tragove.

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  • Sezona 6

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