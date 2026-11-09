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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 6 Epizoda 23

Lilly se suočava s bolnim uspomenama dok se istražuje slučaj koji je povezan s njezinim vlastitim počecima u policiji. Događaji iz prošlosti prisiljavaju je da se suoči s putem koji je prošla kao detektivka.

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