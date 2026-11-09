Zaboravljeni slučaj , Cold Case
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Lilly se suočava s bolnim uspomenama dok se istražuje slučaj koji je povezan s njezinim vlastitim počecima u policiji. Događaji iz prošlosti prisiljavaju je da se suoči s putem koji je prošla kao detektivka.Prikaži više
Sezona 6Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
Sezona 7Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
42:34
20. epizoda
Tim istražuje ubojstvo kubanskog izbjeglice koji je imao velike šanse postati profesionalni igrač bejzbola. Njegova prošlost i pokušaj novog života u SAD-u kriju važne tragove.
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42:37
22. epizoda
Tim istražuje ubojstvo prve ženske kadetkinje u lokalnoj vojnoj akademiji. Kako istraga napreduje, pojavljuju se brojni ljudi koji su imali motiv da je uklone.
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