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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 6 Epizoda 22

Tim istražuje ubojstvo prve ženske kadetkinje u lokalnoj vojnoj akademiji. Kako istraga napreduje, pojavljuju se brojni ljudi koji su imali motiv da je uklone.

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  • Sezona 6

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