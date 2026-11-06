Zaboravljeni slučaj , Cold Case
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Nova saznanja ponovno otvaraju slučaj ubojstva uspješnog investitora nekretninama iz 1958. godine. Detektivi otkrivaju da muškarac možda nije ubijen na mjestu na kojem je pronađeno njegovo tijelo.Prikaži više
Sezona 6Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
42:37
16. epizoda
Nova fotografija ponovno otvara slučaj ubojstva odlične učenice iz 1976. godine. Tragovi otkrivaju njezinu povezanost s brutalnom motociklističkom bandom.
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42:35
17. epizoda
Jeffries je teško ranjen nakon što je upucan u lokalnoj trgovini. Dok se liječnici bore za njegov život, ostatak tima pokušava pronaći napadača.
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42:33
18. epizoda
Tim istražuje može li beskućnik sa shizofrenijom biti odgovoran za ubojstvo svog bivšeg psihijatra. Njegova opsjednutost glazbom Johna Lennona postaje važan dio istrage.
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