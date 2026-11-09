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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 7 Epizoda 1

Tim istražuje smrt mlade djevojke koja je poginula tijekom putovanja brodom šezdesetih godina. Istodobno, Lilly je opsjednuta osvetom čovjeku koji ju je gotovo ubio.

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  • Sezona 6

  • Sezona 7