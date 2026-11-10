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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 7 Epizoda 3

Tim ponovno otvara slučaj tinejdžera koji je 2004. pogrešno poslan u pritvor za maloljetnike, gdje je kasnije ubijen. Valens ima osobnu povezanost sa slučajem i sjeća se obećanja koje mu je dao.

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