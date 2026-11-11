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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 7 Epizoda 4

Ubojstvo mladog jazz glazbenika iz 1970. ponovno dolazi pred tim. Njegov strogi otac i glazbena karijera otkrivaju tajne koje su godinama ostale skrivene. U međuvremenu, Lilly dobiva neočekivani posjet iz prošlosti.

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  • Sezona 7

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