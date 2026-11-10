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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 7 Epizoda 2

Ubojstvo neidentificiranog mladića iz 1995. ponovno se otvara kada njegov brat donese dokaz koji konačno potvrđuje njegov identitet. Istraga vodi do života na ulici i ljudi koji su ga poznavali.

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