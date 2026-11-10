Zaboravljeni slučaj , Cold Case
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Ubojstvo neidentificiranog mladića iz 1995. ponovno se otvara kada njegov brat donese dokaz koji konačno potvrđuje njegov identitet. Istraga vodi do života na ulici i ljudi koji su ga poznavali.Prikaži više
Sezona 6Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
Sezona 7Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
42:15
1. epizoda
Tim istražuje smrt mlade djevojke koja je poginula tijekom putovanja brodom šezdesetih godina. Istodobno, Lilly je opsjednuta osvetom čovjeku koji ju je gotovo ubio.
Dostupno još 1 dan
42:15
2. epizoda
Ubojstvo neidentificiranog mladića iz 1995. ponovno se otvara kada njegov brat donese dokaz koji konačno potvrđuje njegov identitet. Istraga vodi do života na ulici i ljudi koji su ga poznavali.
Dostupno još samo danas