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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 7 Epizoda 6

Tijelo poznatog džokeja Sonnyja Sandovala, koji je nestao 1986. nakon svoje posljednje utrke, pronađeno je na farmi konja. Lilly i ekipa ponovno otvaraju slučaj i otkrivaju sukobe oko utrka, novca i nasljedstva.

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  • Sezona 7

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