Zaboravljeni slučaj , Cold Case
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Tim istražuje ubojstvo četrnaestogodišnje Donalyn Sullivan iz 1991., djevojke iz udomiteljske obitelji koja je sanjala o glazbenoj karijeri. Novi trag vodi detektive do njezine bilježnice s pjesmama, koje bi mogle otkriti identitet ubojice.Prikaži više
Sezona 7Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
42:15
3. epizoda
Tim ponovno otvara slučaj tinejdžera koji je 2004. pogrešno poslan u pritvor za maloljetnike, gdje je kasnije ubijen. Valens ima osobnu povezanost sa slučajem i sjeća se obećanja koje mu je dao.
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42:15
5. epizoda
Tim istražuje ubojstvo vrhunske pilotkinje koja je tijekom Drugog svjetskog rata služila u programu Women Airforce Service Pilots (WASP). Istraga vraća detektive u vrijeme kada su žene u vojsci morale dokazivati svoju vrijednost.
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42:15
6. epizoda
Tijelo poznatog džokeja Sonnyja Sandovala, koji je nestao 1986. nakon svoje posljednje utrke, pronađeno je na farmi konja. Lilly i ekipa ponovno otvaraju slučaj i otkrivaju sukobe oko utrka, novca i nasljedstva.
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