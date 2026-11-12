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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 7 Epizoda 7

Tim istražuje ubojstvo četrnaestogodišnje Donalyn Sullivan iz 1991., djevojke iz udomiteljske obitelji koja je sanjala o glazbenoj karijeri. Novi trag vodi detektive do njezine bilježnice s pjesmama, koje bi mogle otkriti identitet ubojice.

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  • Sezona 7

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