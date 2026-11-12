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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 7 Epizoda 8

Ponovno se otvara slučaj ubojstva kinesko-američkog tinejdžera Jacka Lua iz 1983. Istraga otkriva njegovu vezu s djevojkom koju su ubili članovi kineske bande te njegovu želju za osvetom.

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  • Sezona 7

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