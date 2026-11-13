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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 7 Epizoda 9

Tim istražuje smrt srednjoškolskog prvaka u debatiranju Lukea Cronina iz 1999., koja je tada proglašena samoubojstvom. Novi dokazi pokazuju da je njegova smrt možda bila namještena, pa detektivi ponovno ispituju njegove školske kolege i trenera.

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  • Sezona 7

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