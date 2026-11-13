Zaboravljeni slučaj , Cold Case
Dostupno još 1 dan
Lilly i tim ponovno istražuju ubojstvo mladog hokejaša Tommyja Flanagana iz 1980. koji je pretučen na klizalištu iste večeri kada je američka hokejaška reprezentacija pobijedila Sovjetski Savez. Novi tragovi vraćaju istragu na njegove suigrače i trenera.Prikaži više
Sezona 7Detektivka Lilly Rush i njen tim iz filadelfijskog odjela za ubojstva ne odustaju od zločina koji su godinama skupljali prašinu u arhivima. 'Zaboravljeni slučaj' kriminalistička je drama koja svaki nerješeni predmet pretvara u emotivnu priču o žrtvi, počinitelju i pravdi koja ne zastarijeva. Moderni forenzički dokazi, novi svjedoci i fragmenti davno zaboravljenih života polako sklapaju mozaik istine, epizodu po epizodu. Ako tražiš seriju koja spaja napetu istragu s psihološkom dubinom i snažnim ženskim likom u središtu, 'Zaboravljeni slučaj' upravo je to — jer neke priče zaslužuju biti ispričane bez obzira koliko dugo čekale.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Katryn Morris, Danny Pino, Thom Barry, John Finn, Jeremy RatchfordDržava: SAD
42:16
7. epizoda
Tim istražuje ubojstvo četrnaestogodišnje Donalyn Sullivan iz 1991., djevojke iz udomiteljske obitelji koja je sanjala o glazbenoj karijeri. Novi trag vodi detektive do njezine bilježnice s pjesmama, koje bi mogle otkriti identitet ubojice.
Dostupno još samo danas
42:14
8. epizoda
Ponovno se otvara slučaj ubojstva kinesko-američkog tinejdžera Jacka Lua iz 1983. Istraga otkriva njegovu vezu s djevojkom koju su ubili članovi kineske bande te njegovu želju za osvetom.
Dostupno još samo danas
42:14
9. epizoda
Tim istražuje smrt srednjoškolskog prvaka u debatiranju Lukea Cronina iz 1999., koja je tada proglašena samoubojstvom. Novi dokazi pokazuju da je njegova smrt možda bila namještena, pa detektivi ponovno ispituju njegove školske kolege i trenera.
Dostupno još 1 dan