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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 7 Epizoda 10

Lilly i tim ponovno istražuju ubojstvo mladog hokejaša Tommyja Flanagana iz 1980. koji je pretučen na klizalištu iste večeri kada je američka hokejaška reprezentacija pobijedila Sovjetski Savez. Novi tragovi vraćaju istragu na njegove suigrače i trenera.

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  • Sezona 7

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