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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 7 Epizoda 12

Tijelo privatnog istražitelja Harryja Dentona pronađeno je u temeljima srušene zgrade, gotovo 36 godina nakon njegova nestanka. Detektivi otkrivaju da je istraživao nestanak tinejdžerice i da je prije smrti saznao opasne informacije o svojim klijentima.

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