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Zaboravljeni slučaj , Cold Case

Sezona 7 Epizoda 11

Istraga se vraća na ubojstvo vojnog regrutera Mikea Donleyja iz 2005., koji je ubijen samo dva dana prije odlaska u Irak. Novi svjedok otkriva moguću povezanost žrtve s pljačkom u problematičnom dijelu grada.

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  • Sezona 7

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